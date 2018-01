Ratshausen Fuchswadel legen erst richtig los

Einen weiteren Auswärtstermin absolviert die Zunft am kommenden Freitag, 2. Februar, beim Brauchtumsabend der Schlattener Uhus in Hechingen-Schlatt. Und dann steht schon die Dorffasent an.

Am Mittwoch, 7. Februar, ist ab 19 Uhr Generalprobe in der Plettenberghalle, am Donnerstag, 8. Februar ist ab 14 Uhr Schmotzigadauschdig-Umzug, um 19 Uhr stürmen die Narren das Rathaus. Danach ist Maschgra im ganza Dorf.

Der Zwanzgerball steigt am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr. Am Samstag, 10. Februar, steht der große Zunftabend ab 20 Uhr in der Plettenberghalle an, bei dem alle Fuchswadel freien Eintritt haben. Am Rosenmontag, 12. Februar, beginnt um 10 Uhr die Narrenmesse in der St.-Afra-Kirche. Um 14 Uhr startet der große Fasnatsmedig-Umzug mit vielen freien Laufgruppen. Am Dienstag, 13. Februar, wird die Fasnet dann um 19 Uhr "vergraba".