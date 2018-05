Ratshausen Fridi Miller tritt an

Miller ist Dauerkandidatin, hat sich vor kurzem bei der Wahl in Hechingen beworben und geht unter anderem auch in Egesheim an den Start. Miller wohnt in Sindelfingen und wird in Ratshausen wohl kaum in Erscheinung treten.

Ihr geht es um die Kinder- und Menschenrechte in Deutschland. Zudem will sie gegen die Willkür in den Ämtern ankämpfen: "Bei uns werden die Reichen bevorzugt", sagt sie. Grunsätzlich kandidiert sie bei Bürgermeisterwahlen, weil sie den Menschen helfen und mehr direkte Demokratie mittels Bürgerentscheiden einführen wolle. "Wir brauchen mehr Transparenz. Die Gemeinderäte und die Bürgermeister mauscheln hinter verschlossenen Türen", ist sich die "Aufdeckungspolitierin" sicher. Welche Qualifikationen bringt sie für das Amt des Bürgermeisters mit? Die Sindelfingerin soll Kontoristin bei Daimler gewesen sein, gut verdient haben. Eine Scheidung und der verlorene Sorgerechtsstreit um ihre Tochter änderten ihr Leben. Über 300 Strafanträge habe sie allein deshalb gegen Behörden gestellt, erklärt sie. Andere Quellen sprechen von 100 Strafanträgen.

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Ratshausen endet am Montag, 28. Mai, 18 Uhr.