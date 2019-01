Ratshausen Frank Scholz: "historisches Datum"

Ratshausen. In der Pfarrscheuer in Ratshausen kamen die Vertreter der zehn Mitgliedsgemeinden zu ihrer ersten Versammlung zusammen, nicht zufällig, wie Scholz sagte, sondern weil Ratshausen Sitz des neuen Verbands sei. Künftig wolle man die Versammlungen in den verschiedenen Mitgliedsgemeinden abhalten: "Heute aber ist ein historisches Datum."

Einstimmig als Geschäftsführerin wurde Dorothee Neher aus Hausen am Tann gewählt. Sie wird beim Verband zunächst als geringfügig Beschäftigte angestellt; hauptberuflich arbeitet sie im Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil.

Zudem hat die Versammlung eine Satzung über die ehrenamtliche Entschädigung erlassen. Auch die Vergabe von Ingenieurleistungen war ein Thema. Zunächst sollen die beiden Rückhaltebecken in Ratshausen und bei Zimmern unter der Burg in Angriff genommen werden. Die Ingenieurleistungen dafür betragen insgesamt rund 550 000 Euro. Der Verband prüft nun, ob diese für eines der Vorhaben europaweit ausgeschrieben werden müssen. Als leistungsfähiges und geeignetes Büro sieht der Verband das Büro Heberle in Rottenburg an, das auch schon das Schutzkonzept ausgearbeitet hatte. Das Webdesign für die neue Homepage des Verbands sowie die Gestaltung eines Logos übernimmt die Firma Online Marketing Ettwein aus Dietingen.