Ratshausen Druckleitung führt über Schlichem

Die Kosten für das Verlegen der Druckleitung belaufen sich auf 12 340 Euro, für das Zurückverlegen auf 17 379 Euro. Der Vorschlag aus Ratshausen: Die Gemeinde und der GVV teilen sich die Summe je zur Hälfte. Gegenvorschlag vom GVV: Der Verband übernehme die Hälfte der Kosten für das Zurückverlegen der Druckleitung.

Mit diesem Gegenvorschlag konnten sich die Ratshauser Gemeinderäte jedoch nicht anfreunden. "Der anderen Partei geht es nur ums Prinzip", bemerkte Andreas Koch.

Edgar Blepp betonte die Gefahr, die bei den derzeit herrschenden Minusgraden bestehe – das Abwasser in der Leitung könne gefrieren, das Rohr platzen und so Fäkalien und Schmutzwasser in die Schlichem gelangen. Er drängte auf schnelles Handeln.

Mit einer Gegenstimme entschied sich das Gremium, dass die Gemeindeverwaltung dem Verband erneut den 50-50-Vorschlag vorlegt. Darin enthalten sein müsse eine Vereinbarung über die Anbringung der Leitung. Außerdem dürften der Gemeinde Ratshausen dadurch keine Folgekosten entstehen.

Weiter wurde in der Sitzung betont, dass die noch ausstehenden Arbeiten an der Brücke nicht vergeben werden sollen, so lange der Verwaltungsverband keine Zustimmung signalisiere.