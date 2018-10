Ratshausen Drei Fahrzeuge brennen vor dem "Adler" aus

Ratshausen (bv). Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 16.45 Uhr ein. Vor dem "Adler" in Ratshausen war ein neuer Traktor von "Adler"-Chef Klaus Sauter wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Zwei weitere Autos fingen Feuer, eines brannte komplett aus, das andere wurde stark beschädigt. Die Wehren aus Ratshausen und Hausen waren mit rund 20 Mann unter Führung des Ratshausener Kommandanten Rolf Rebstock im Einsatz. Auch die Wärmebildkamera der Schömberger Wehr wurde angefordert. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, sagte Rebstock: "Zum Glück konnten wir das Gebäude schützen." Am "Adler" wurden das hölzerne Vordach, die Fassade und Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Sauter sprach von "Glück im Unglück". Er wollte in seinen 50. Geburtstag hineinfeiern. "Gefeiert wird heute trotzdem", betonte er, "diesen Abend wird keiner vergessen." Er ging davon aus, dass der Gastronomiebetrieb ohne große Einschränkungen weitergehen kann. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 70 000 Euro. Verletzt wurde niemand.