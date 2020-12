Ratshausen "Die Krise beschleunigt den Wertewandel"

Dennoch, so Lebherz, sei es erfreulich zu beobachten, wie Menschen wieder zueinander gefunden und sich unterstützt hätten. er erinnert an das Agieren der Vereinsvorstände, welche Corona-Maßnahmen in den Vereinen mit großem Aufwand umgesetzt hätten. Sein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen im Kindergarten, ebenso allen Ehrenamtlichen. Ihnen habe man das vielseitige und lebendige Gemeindeleben zu verdanken.

Auf der anderen Seite zeigten Umfragen, dass die Pandemie einen Wertewandel in der Gesellschaft beschleunigt habe: weg von Konsum und Verschwendung, hin zu Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität. Ein Besinnen auf das Wesentliche im Leben trete wieder in den Vordergrund. Viele Errungenschaften der Wohlstandsgesellschaft würden nicht mehr als etwas Selbstverständliches empfunden.