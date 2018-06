Ratshausen Bürgermeister im Amt bestätigt

616 Ratshausener waren wahlberechtigt, stolze 414 haben ihre Stimme abgegeben. Der Amtsinhaber erhielt von 408 gültigen Stimmen 385, seine Gegenkandidatin Fridi Miller 17 (4,2 Prozent). Ungültige Stimmen wurden sechs gezählt. Sechs Stimmen entfielen auf andere Personen wie Stefan Häring, Karl-Heinz Dannecker und Sybilla Henle.

Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses, An­dreas Koch, dankte Lebherz den zahlreich erschienenen Bürgern für dieses "überwältigende" Ergebnis: "Das muss uns erst mal jemand nachmachen."

Er habe gewusst, dass die Ratshausener sich vorbildlich einbringen in die Kommunalpolitik und Projekte, die in der Gemeinde geplant seien. "Viele Bürger sind in den vergangenen Jahren zu mir ins Rathaus gekommen." Zusammen mit ihnen und dem Gemeinderat habe man viel erreicht und werde auch weiterhin "das Beste für Ratshausen" machen.