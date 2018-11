Ratshausen Brückenbauwerke werden teurer

Die Vorhaben sind in der Sitzung am Donnerstag vom Ingenieurbüro Breinlinger vorgestellt worden. Gründe für die Kostensteigerung seien höhere Baupreise sowie Vorgaben des Umweltamts. So müsse eine Druckleitung verlegt werden.

Für die Brücke am Fischweiher rechnet man nun mit Kosten von rund 200 000 Euro. Die Kostenschätzung lag bei 110 000 Euro. Die Betonsanierung am Überbau sei durchgeführt und die Unterbauwerke seien bereits erstellt worden, hieß es.

Für die Brücke am Vorderen Wiesenweg sind nun Kosten von 540 000 Euro veranschlagt, was eine Steigerung gegenüber der ersten Schätzung um 107 000 Euro brutto bedeutet. Förderfähig seien 50 Prozent der Baukosten, was rund 180 000 Euro entspeche, wobei die Submission noch aussteht.