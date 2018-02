Ratshausen Bebauungsplan "Allmend" liegt nun aus

Das Mauthe-Areal, so Lebherz, soll nun aber einer spezifisch innerörtlichen Nutzung zugeführt werden mit Gewerbebetrieben und Wohnungen. Damit dieses Konzept zur Stärkung des innerörtlichen Kerns umgesetzt werden könne, müssten die öffentlichen Einrichtungen sowie die Vereinsunterkünfte verlagert werden. Lebherz: "Innerhalb der Ortslage bestehen aber keine freien Flächen, auf denen diese untergebracht werden könnten."

Daher soll im Bereich der Gebäude für Feuerwehr sowie des Bauhofs auf dem Allmend die Möglichkeit geschaffen werden, diese Einrichtungen zu errichten und zu betreiben. Unter anderem ist geplant, den bestehenden Bauhof-Schuppen zu erweitern. In Ergänzung zur Feuerwehrübungsanlage sollen Gebäude entstehen, in denen die Schulungs-, Sozial-, Sanitär- und Lagereinrichtungen untergebracht werden.

Das Vereinsheim des DRK soll in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrübungszentrums erstellt werden. Auf diese Weise können Synergien bei Übungen und Schulungen der Feuerwehr und des Roten Kreuzes genutzt werden.

Das DRK, so Lebherz weiter, befinde sich derzeit an drei unterschiedlichen Standorten. Aufgrund deutlich erhöhter Einsatzzahlen und eines starken Mitgliederzuwachses soll durch die Zentralisierung an einem Standort, die Einsatzfähigkeit und Schlagkraft erhöht werden.

Des Weiteren sollen für andere Vereine in diesem Bereich Räume geschaffen werden. Lebherz: "Dies ergänzt sich mit den bestehenden Vereinseinrichtungen des Tennis- und Fußballvereins in unmittelbarer Umgebung."