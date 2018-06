Ratshausen Bauhof-Halle bietet Platz für Vereine

Ratshausen. Wie Bürgermeister Heiko Lebherz sagte, sei die Zentralisierung des Bauhofs das Ziel. Zudem könnten bei einer Erweiterung der Halle dort das DRK und der Jugendraum untergebracht werden. Zudem würden Lagerflächen für weitere Vereine benötigt.

Burghardt hatte eine Kostenberechnung erstellt und erste Pläne gezeichnet. Der Erweiterungsbau wird an der linken Seite des Schuppens entstehen und zweigeschossig sein. Die Nutzfläche beträgt rund 400 Quadratmeter, der umbaute Raum 1200 Kubikmeter. Im Erdgeschoss sollen unter anderem die Fahrzeuge des DRK und des Bauhofs Platz finden, im Obergeschoss sind Räume für Vereine. Burghardt rechnet mit Bau- und Erschließungskosten von rund 550 000 Euro. Wasser- und Abwasserleitungen müssen zur Plettenberghalle gelegt werden.

Zudem, so der Architekt, könne ein weiterer eingeschossiger Anbau mit rund 100 Quadratmetern Fläche für 90 000 Euro im Anschluss an den Erweiterungstrakt erstellt werden. Zum zweigeschossigen Anbau hin würde so eine Terrasse entstehen, die barrierefrei über den in Richtung Wald gehenden Weg erschlossen werden könnte. Gemeinderat Edgar Blepp befürwortete anstelle des Flachdachs und der Terrasse ein Dachgeschoss, das weiteren Lagerraum biete.