Ratshausen Ausflug durch Jahreszeiten und Kontinente

Die folgenden Beiträge des Liederkranzes sollten die vier Jahreszeiten symbolisieren, wie Chorleiter Heinrich Kirmeier erläuterte. Für den Frühling stand der Satz "Leuchtet der Morgen" von Wilhelm Heinrichs, eine Vertonung des Songs "Morning has broken". Mit "Island in the Sun" folgte ein Sommerlied wobei der Chor den jamailanischen Esprit des Harry-Belafonte-Titels in eine getragene Ballade umformte.