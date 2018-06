Bürgermeister Heiko Lebherz strebt am Sonntag seine zweite Wahlperiode in Ratshausen an. Große Sorgen braucht sich der Amtsinhaber nicht zu machen: Er bekommt es lediglich mit der Dauerkandidatin Fridi Miller zu tun, die sich im Oberen Schlichemtal nicht sehen lässt und zur Kommunalpolitik in Ratshausen nichts beizutragen hat. Für Lebherz kommt es deshalb vor allem auf eine gute Wahlbeteiligung an: 60 Prozent plus X hat er als sein ehrgeiziges Ziel ausgegeben. Ob er dieses erreichen wird, muss sich zeigen. Immerhin haben die Ratshausener bei der Wahl die Möglichkeit, ihrem Schultes für die kommenden acht Jahre den Rücken zu stärken. Denn es gilt, einige große Projekte zu meistern. Stichworte sind die Zentralisierung des Bauhofs und der Hochwasserschutz. Mit einem starken Bürgermandat versehen, fallen diese Aufgaben viel leichter.