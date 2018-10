Ratshausen 24 000 Euro für Flutopfer gespendet

Ratshausen. Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Andreas Koch, und Kirchenpflegerin Michaela Koch freuten sich über die große Spendenbereitschaft der Katholiken innerhalb der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal. Auch aus der früheren Wirkungsstätte von Pfarrer Pushpam, der Albstädter Seelsorgeeinheit Talgang, seien seit Ende August viele Spenden eingegangen.

Laut Koch bleibt das Spendenkonto mindestens bis Weihnachten bestehen, so dass weiterhin gespendet werden könne. So plane der Ratshausener Kindergarten in den kommenden Wochen noch zwei Aktionen, um den Flutopfern zu helfen.

Besonders betroffen vom Monsun, der nach Angaben von Pushpam in diesem Jahr besonders viel Regen gebracht und lange gedauert habe, waren seine Heimatdiözese Neyyattinkara und die Diözese Trichur des ehemaligen Ratshausener Pfarrers Thomas Vadakoot.