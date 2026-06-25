Die Vorschläge der Rentenkommission würden Deutschlands Top-Kreditwürdigkeit an den Finanzmärkten stützen, meint die Ratingagentur Scope. Doch zunächst belasteten sie Verbraucher und Wirtschaft.
Frankfurt/Main - Die Reformvorschläge der Rentenkommission helfen laut der Ratingagentur Scope Deutschlands Top-Kreditwürdigkeit bei den Staatsfinanzen, kosten aber Wirtschaftswachstum. "Eine vollständige und rasche Umsetzung der Vorschläge würde helfen, die langfristige Tragfähigkeit des deutschen Rentensystems zu stabilisieren", heißt es in einer Studie von Scope. Damit würden auch wichtige Probleme für das Rating adressiert.