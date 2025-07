Rathausumbau in Vöhrenbach: Was bei der Rathaussanierung noch zu tun ist

Was bei der Rathaussanierung noch zu tun ist

Rathausumbau in Vöhrenbach

1 Für den Aufzug am Vöhrenbacher Rathaus wurde extra ein verglaster Steg angebaut. Foto: Christine Breithut Seit anderthalb Jahren wird das Vöhrenbacher Rathaus saniert. Ein neuer Aufzug und umgebaute Etagen sind die Ziele. Christine Breithut berichtet vom aktuellen Stand.







„Ein guter Teil der Sanierungsarbeiten ist geschafft“, verkündet Christine Breithut von der Bauverwaltung Vöhrenbach. Im Februar vergangenen Jahres starteten die Umbau- und Erneuerungsarbeiten am Rathaus – seither hat sich einiges getan. Die Sachgebietsleiterin berichtet, was die Gemeinde bereits von ihrer Liste abhaken konnte und was ihr noch bevorsteht.