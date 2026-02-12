Rathausübernahme in Haslach: Darum klappt es mit dem Boot-Camp nicht

Trainingslager statt Schreibtisch: Beim Rathaussturm in Haslach wollte Haslachs Bürgermeister Armin Hansmann seine Mitarbeiter auf die harte Art fit machen.
Eigentlich hätte Hansmann sich denken können, dass es nicht einfach – wenn nicht sogar unmöglich – werden würde, seine Mitarbeiter zum Sport zu bewegen. Doch als motivierter neuer Rathauschef wollte er die Verwaltung endlich „entbürokratisieren“. „Die Silbe ,ent‘ bedeutet heraus, also raus aus dem Büro“, erklärte er. So trug er Kulturamtsleiter Martin Schwendemann und Hauptamtsleiter Adrian Ritter auf, die Kollegen mittels eines Boot-Camps zur Sportlichkeit zu animieren.