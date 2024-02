Rathaussturm mit zwei Bürgermeistern in Winterlingen: Narrenbäume wachsen in den Himmel

Narrenbäume wachsen in den Himmel

Rathaussturm mit zwei Bürgermeistern in Winterlingen

13 Im Backhaus Benzingen gibt es zur Fasnet die besten Dinnetle – darum müssen die Frauen besonders fleißig backen. Foto: Gauggel

Die Narren sind los in Harthausen, Benzingen und Winterlingen. Mit viel Power stellten die Hästräger am Schmotzigen Donnerstag ihre Narrenbäume auf und befreiten die Kinder. Bürgermeister Michael Maier ist entmachtet, hat dafür aber einen neuen Kollegen.









Link kopiert



Der „Schmotzige Donnerstag“ in Harthausen: Nach dem Morgenwecken in aller Herrgottsfrühe durch die Guggamusik strömten die Harthauser in die Festhalle zum Narrenfrühstück der Vetterzunft. Die Vetter stärkten sich für die Befreiung der Kindergartenkinder und Grundschüler und errichteten vor beiden Bildungseinrichtungen mit ein Narrenbaum, den die Kinder geschmückt hatten.