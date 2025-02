Rathaussturm in Waldachtal: Bürgermeisterin trägt Pilotinnen-Outfit

Erst im Sommer bezog die Gemeinde mit Bürgermeisterin Annick Grassi das neue Domizil im neuen zentralen Rathaus, da musste das Gemeindeoberhaupt auch schon wieder am Donnerstag die Hausherrschaft den Narren in der Gemeinde überlassen.

Erstmals übernahmen die Narrenzünfte aus Lützenhardt und Salzstetten gemeinsam die Regentschaft und stürmten hierfür das zentrale Rathaus der Gemeinde. Jedoch taten sich die machthungrigen Hästräger zunächst schwer, die Bürgermeisterin aus dem Rathaus herauszubekommen, beziehungsweise überhaupt hinein zu gelangen.

Nach einigen Versuchen klappte es dann doch noch und die Bürgermeisterin wurde von einer Abordnung der Narren aus dem Rathaus gezerrt, wo das närrische Volk Spalier stand. Was jedoch fehlte, war der Rathausschlüssel. „Eigentlich braucht ihr auch keinen Rathausschlüssel, denn die Türen öffnen automatisch“, gab Grasi den Narren zu verstehen. „Diese reagieren jedoch auf Gesichtserkennung“, so Grassi ferner leicht amüsiert. Im Innern des Rathauses durften sich die Narren über flüssige und feste Nahrung freuen.

Lesen Sie auch

Grassi als Pilotin

Pilotin Grassi enthüllte dabei mit ihrer Bordcrew die neuesten Pläne der Gemeinde. So strebe die Gemeinde nun nach dem Bau des neuen Rathauses den Bau eines Flughafens in Waldachtal an. Zuspruch gab es hierfür von Salzstettens Zunftmeister Markus Fischer: „Also mir wäre ein Flughafen auch wesentlich lieber als Wohnmobil-Stellplätze.“

Zahlreiche Narren verfolgen den Rathaussturm. Foto: Wagner

Janina Störzer, Zunftmeisterin der Narrenzunft Lützenhardt, hingegen schlug vor, dass anstelle eines Flughafens eine S-Bahn-Linie zwischen Lützenhardt und Salzstetten entstehen sollte. „Letztes Jahr hatten die Salzstetter ein arges Problem, zu unserem Hexenball zu kommen, da der Linienverkehr ins Stocken geriet“, stellte Störzer fest. „Da würde eine S-Bahn-Linie sicher mehr bringen, als ein Flughafen“, fügte sie abschließend hinzu.