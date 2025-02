Bungee-Fit in St. Georgen So fühlt sich die Sportart am Bungee-Seil an

Extra hoch springen, fast schwerelos über den Boden gleiten oder wie Tarzan an der Liane durch die Luft fegen – das und viel mehr soll Bungee-Fit ermöglichen. Die Sportart ist in der Umgebung eine Seltenheit. Aber wie fühlt sich das eigentlich an? Ein Selbsttest.