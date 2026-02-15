Rathaussturm in Mühlenbach: In diesen Spielen traten die „Narrianer“ gehen die „Wössnianer“ an

Mit Rauch, Konfetti und Guggenmusik landete die närrische Sternencrew vor der Mühlenbacher „Basisstation“.
Zu einem galaktischen Spektakel, das selbst erfahrene Raumfahrer ins Staunen versetzt hätte, kam es am Schmutzigen Donnerstag in Mühlenbach: Ein Kampf ums Rathaus – oder, wie es die Narrianer nennen, um die Steuerzentrale des Planeten Wössner – entbrannte kurz nach 14 Uhr, als das Raumschiff der närrischen Sternencrew vor der ehrwürdigen Halle der Mühlenbacher Space‑Black-Forest‑Alpha‑1‑Basisstation landete.