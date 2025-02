Rathaussturm in Hornberg: Cowboys geben Schlüssel ab

1 Vergeblich zogen die Deputys des Sheriffs die wilde Cowboy Nummer ab, der Schlüssel wurde den Narren übergeben. Foto: Kern

Den ersten Stern in Hornbergs „Walk of Fame“ trägt Sheriff Bürgermeister Marc Winzer. Durch den Geniestreich regieren nun eine Woche lang die Narren in der Stadt. Zuvor blieben sich Gesetzeshüter und Zunftmeister nichts schuldig beim Schlagabtausch im Kampf um die Macht. In der Sparversion von gerade mal vier Hansele, Hörner, Hofschlurfe und zwei Narrenräten formierte sich die Zunft zum Narrenmarsch vor dem Rathaus. „Ich glaub ich spinne, mit dem Aufgebot willst du den Schlüssel vom Rathaus haben? Das kannst du vergessen“, spottete Sheriff Winzer im Cowboyhut vom Fenster herab. Der Schultis könne ja froh sein, dass die Narren überhaupt gekommen sind, konterte Zunftmeister Antonio D’Ambrosio: „Es gibt ja nix zu verwalten!“