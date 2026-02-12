Rathaussturm in Haiterbach: Narren geht es beim Bürgerhaus-Bau zu langsam voran

Abstriche mussten die Narren am Donnerstagabend beim Sturm auf das Haiterbach Rathaus machen. So fehlte es wetterbedingt an Zuschauern und dienstlich bedingt an der Bürgermeisterin.
Narren lassen sich auch von widrigen Wetterbedingungen nicht schrecken, erst recht nicht, wenn es darum geht, am Schmotzigen Donnerstag die Macht an sich zu reißen. Und so standen die Narrenzunft Unterschwandorf und die Haiterbacher Kuckucks-Gugga am Donnerstagabend trotz des schon den Tag über anhaltenden Dauerregens bereit, das Rathaus zu stürmen.