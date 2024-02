Rathaussturm in Haiterbach: Auch Narren sollen in den Gemeinderat

Die Narren aus Unterschwandorf haben mit lautstarker Unterstützung der Kuckucks-Gugga am Donnerstagabend die Macht im Haiterbacher Rathaus an sich gerissen. Das, so sagte Bürgermeister Andreas Hölzlberger, könnten sie gerne auch durch Wahl in den Gemeinderat im Juni ganz regulär tun.