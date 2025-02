Rathaussturm in Freudenstadt OB Sonder wird der Prozess gemacht

Eine Schar an Narren stürmte am Schmotzigen Donnerstag, 27. Februar das Rathaus in Freudenstadt. Ihr Ziel? Ein anderes als sonst. Dieses Jahr hatten sie es auf den neuen Oberbürgermeister Adrian Sonder abgesehen. Jedoch hatte der sich in seinem neuen Amtssitz offenbar bereits so gut eingelebt, dass er ihn den Narren zumindest nicht ohne Protest überlassen wollte.