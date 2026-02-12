Rathaussturm in Freudenstadt: Narren stürzen Oberbürgermeister Adrian Sonder

Jetzt haben die Narren das Sagen: OB Adrian Sonder händigte der Narrenzunft auf dem regenüberströmten Marktplatz den Rathausschlüssel aus. Hier sind die Bilder.
Normalerweise versprüht Oberbürgermeister Adrian Sonder ja Zuversicht, aber am „Schmotzigen“ war die Lage für ihn aussichtslos: Bären und Bärenfänger legten den OB am Donnerstag in Ketten und zerrten ihn aus dem Rathaus. Dass der Festgenommene kein Unschuldslamm war, machten schon dessen rabenschwarze Räubermaske, die Mütze und ein Geldsack am Hosenbund deutlich.