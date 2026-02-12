Rathaussturm Hechingen: Pizzabäcker Ciro huldigt dem Marktplatz

Die Narren haben das Rathaus Hechingen übernommen. Dabei besang Werner Beck als Pizzabäcker Ciro die südländische Marktplatz-Zukunft. Das sind die Bilder
„Ciro, mach Amore mit mir!“ Den Kulthit der Mainzer Fassenacht brachte Werner Beck, der immer mehr zur Rampensau der Hechinger Fasnet wird, am Auseliga mit ins Hohenzollerische. Beim Hechinger Rathaussturm trat der Schnorchelhuaschter und Stadtrat – wie es der Tag verlangt – zwar im Gewand einer Alten auf. Innerlich war er jedoch der attraktive Pizzabäcker Ciro. Und als solcher besang er in herrlichstem Italo-Deutsch die wunderbar sonnige Zukunft des Hechinger Marktplatzes – und die vorm bürgermeisterlichen Amtssitz komplett versammelte Narrenschar sang und schunkelte glückselig mit: „Ciro, Ciro, Ciro!“