Dornhan - Gleich zwei "großartige Anlässe" zum Feiern gab es für die Dornhaner am Wochenende, so Bürgermeister Markus Huber zur Eröffnung des Festakts in der Dornhaner Stadthalle. Zum einen konnte endlich die Einweihung des sanierten und teils neu gebauten Rathauses in der Oberen Torstraße nachgeholt werden. Zum anderen wurden drei Bürgermedaillen an besonders engagierte Bürger verliehen.

Neben Stadträten, Ehrenbürgern, Verwaltung, Vereinsmitgliedern und Vertretern der STEG begrüßte der Schultes mit Stefan Teufel (CDU), Daniel Karrais (FDP) und Emil Sänze (AfD) gleich drei Landtagsabgeordnete unter den Gästen.

Ein wichtiger Schritt für die Zukunft

Bürgermeister Huber bezeichnete den Rathausumbau in seiner bebilderten Ansprache als wichtigen Schritt im Wettbewerb für die Zukunft. Verwaltungen stünden aktuell vor großen Herausforderungen, um als moderner und leistungsfähiger Dienstleistungsbetrieb bestehen zu können. Bei den Umbaumaßnahmen hätte man dies berücksichtigt. So sei etwa im Zuge der Digitalisierung weniger Platz für Lagerräume eingeplant worden. Außerdem wurde in den Brandschutz und in die Elektrik investiert. Auch die Beleuchtung, die Fenster und die Heizungen seien erneuert und energieeffizienter gestaltet worden, erklärte Huber.

Funde aus dem Mittelalter

Der Bürgermeister ging auch auf die Geschichte des Dornhaner Rathauses sowie den Verlauf und die Kosten der Umbaumaßnahmen ein. Ursprünglich waren die Umbauarbeiten für 2017 vorgesehen. Doch dann seien archäologische Grabungen dazwischengekommen. An der Stelle, wo jetzt das neue Bürgerbüro steht, wurden historische Funde aus dem Mittelalter gefunden, die nun im Rathaus ausgestellt sind.

Nach zweijähriger Bauzeit und dem vorübergehenden Umzug der Verwaltung in die Balmerstraße konnten die neuen Räume im März 2020 bezogen werden. Am Ende habe der Umbau mit 2,78 Millionen Euro Gesamtkosten rund eine halbe Million Euro mehr gekostet als ursprünglich geplant. Doch die Maßnahmen hätten sich gelohnt, bekräftigte Huber und nutzte die Gelegenheit, allen Beteiligten Dank zu sagen.

"Gut investiertes Geld"

Daniel Karrais, der stellvertretend für seine Landtagskollegen Teufel und Sänze sprach, bezeichnete das Rathaus und seinen Vorplatz als "Aushängeschild" und sprach ebenfalls von "gut investiertem Geld".

Architekt Horst Braun, der auch seinen Projektleiter Robin Kallweit mit vertrat, bedankte sich bei der Stadt Dornhan und beim Gemeinderat für das Vertrauen und wünschte der gesamten Rathausmannschaft eine gute und produktive Zeit im neuen Rathaus. Der Architekt überreichte dem Bürgermeister ein von seiner Schwester erstelltes Gemälde, das künftig im Rathaus auch im Inneren für etwas mehr Farbe sorgen soll. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Band der Musikschule Tausch.

Für Verdienste ausgezeichnet

Der zweite Teil des Abends stand im Zeichen der Verleihung der 2018 eingeführten Bürgermedaille. Ausgezeichnet wurde zunächst Martin Miller, dessen Name seit Jahrzehnten mit dem Heimatverein verknüpft ist. Auch der Dornhaner Weihnachtsmarkt wäre ohne ihn nicht denkbar, so Bürgermeister Huber. Bei KKF und im Loipendienst ist Miller ebenfalls seit Jahren aktiv.

Unter anderem kommunalpolitische Verdienste hat Friedrich "Fritz" Peter erworben. Sohn Knut Peter nahm die Auszeichnung stellvertretend für seinen Vater in Empfang. Der geschichtlich bewanderte Peter war früher Bürgermeister in Leinstetten/Bettenhausen und hat sich als Wanderführer, Zunftmeister und in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe verdient gemacht.

Letzteres trifft auch auf Alois Schanz zu, der ebenfalls mit der Bürgermedaille ausgezeichnet wurde. Schanz, der stellvertretender Bürgermeister ist, wirkt außerdem seit Jahrzehnten im Stadtrat sowie im Ortschaftsrat Marschalkenzimmern mit. Außerdem habe sich Schanz als Fahrer des Bürgerbusses und im kirchlichen Bereich engagiert.

Im Anschluss an den Festakt führten Bauamtsleiter Armin Schaupp und Bürgermeister Huber in mehreren Gruppen durch das neue Rathaus. Mit einem Ständerling im Bürgersaal klang der Abend aus.