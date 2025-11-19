Rathauschefs unter Druck: Warum Höfens Bürgermeister trotzdem wieder antritt

Die Belastungen für Bürgermeister sind immens. Heiko Stieringer weiß das aus eigener Erfahrung. Warum er trotzdem wieder antritt und was sein monatelanger Ausfall verändert hat.
Bürgermeister zu sein, ist kein leichter Job. Gerade in Zeiten klammer Gemeindekassen. Zu der Verantwortung, die man für eine gesamte Kommune und damit oft für Tausende Einwohner trägt, kommen Termine am Abend und am Wochenende. Wer im selben Ort wohnt, ist sowieso „immer im Dienst“, auch wenn er – oder sie – eigentlich nur mit der Familie einkaufen geht oder Ähnliches.