So lief die Eröffnung des neuen Eiscafés „Don Peppino“ in Ringsheim

Rathauschef packt mit an

1 Bürgermeister Pascal Weber (links) packte am Sonntag bei der Eröffnung des neuen Ringsheimer Eiscafés auch selbst an und portionierte Eis. Foto: Decoux

Sizilianische Eisspezialitäten gibt es seit Pfingstsonntag im „Don Peppino“ in Ringsheim. Zwar sind die Bauarbeiten im Außenbereich noch nicht ganz abgeschlossen, trotzdem zeigten sich die Betreiber vom „Soft Opening“ sehr zufrieden.









Bisher war „Don Peppino“ – mit bürgerlichem Namen Jürgen Maurer – mit seinem Ape-Eismobil in der südlichen Ortenau und im Breisgau auf Tour. Seit Pfingstsonntag sorgt er auch in seiner Gelateria in Ringsheim für „Dolce Vita“.