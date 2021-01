Rathaus wieder geöffnet Stadt Nagold rüstet im Kampf gegen Corona nach

Weitere Geräte sollen folgen

Die Winterpause hat die Stadt genutzt, um im Kampf gegen das Virus nachzurüsten. Rund ein Dutzend Luftreinigungsgeräte wurden angeschafft. Kostenpunkt: 1000 bis 2000 Euro pro Gerät. Das Bürgerbüro wurde beispielsweise mit solch einem Gerät ausgestattet. Weitere sollen noch folgen und unter anderem in Sitzungsräumen zum Einsatz kommen.

Abgesehen davon bedient sich die Stadt der bisher üblichen Schutzvorkehrungen, wie Plexiglasscheiben an den Schaltern, Desinfektionsspendern an den Eingängen oder dem Einbahnverkehr im Rathausgebäude.

Bürger sollen die Mitarbeiter weiterhin zunächst per Telefon oder E-Mail kontaktieren und absprechen, ob es wirklich notwendig ist, persönlich vorbeizukommen. Auf der Webseite der Stadt können zudem Termine online vereinbart werden. "Wer gelbe Säcke abholen will, der kann natürlich auch einfach vorbeikommen", so der OB.

Zu größeren Ansammlungen sei es bisher nicht gekommen. Bei der Wiedereröffnung am vergangenen Dienstag habe sich zwar eine Schlange gebildet, wenn der Abstand eingehalten werde, sei das aber kein Problem, zumal die Anliegen auch schnell bearbeitet werden.

Der Betrieb in den öffentlichen Einrichtungen wurde auf Wunsch des Gesetzgebers zur Eindämmung der Pandemie konsequent heruntergefahren. "Aber wir wollten wieder in den Normalbetrieb übergehen und für die Bürger da sein", sagt Großmann.