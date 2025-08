Rathaus und Gewölbebrücke: Deißlingen spart bei Vergabe von Sanierungsarbeiten

Der Gemeinderat Deißlingen vergibt Aufträge für Rathaus-Sanierungsaufträgen und Gewölbebrücke Hirschstraße in Lauffen. Hierbei kann einiges eingespart werden.

Der Gemeinderat Deißlingen hat in seiner jüngsten Sitzung wichtige Entscheidungen bezüglich der Sanierung des Rathauses und der Friedhofspflege in Deißlingen und Lauffen getroffen. Die Vergabe der Aufträge für die Grabherstellung und die Tätigkeit des Friedhofswärters auf den Friedhöfen Deißlingen und Lauffen sowie die Vergabe der Grün- und Anlagenpflegearbeiten auf denselben Friedhöfen wurden vertagt.

Grund hierfür war, dass kein wertbares Vergleichsangebot mehr vorlag. Mehrere Aufträge für die Instandsetzung und Modernisierung des Rathauses in Deißlingen wurden hingegen erfolgreich vergeben.

Heizung liegt über Kostenberechnung

Der Auftrag für die Heizungsinstallationsarbeiten ging an die Firma Kraus aus Seitingen-Oberflacht zum Bruttopreis von 118 446,91 Euro. Die Kostenberechnung für dieses Gewerk belief sich auf 111 559,54 Euro. Die vergebenen Kosten liegen somit mit 6887,37 Euro über der ursprünglichen Kostenberechnung. Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt 2025.

Die Sanitärinstallationsarbeiten wurden an die Firma Albrecht aus Rottweil für 86 577,44 Euro vergeben. Die Kostenberechnung für die Sanitärinstallation lag bei 88 706,60 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 2129,16 Euro gegenüber der Kostenberechnung.

Hohe Ersparnisse beim der Gewölbebrücke

Die restauratorischen Arbeiten an der Holzdecke des Rathauses wurden an die Firma „Feyer.Art“ Raumdesign aus Niedereschach-Fischbach zum Angebotspreis von 33 704,25 Euro vergeben. Hierfür wurde ein Angebot zum Submissionstermin eingegangen, obwohl vier Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wurden. Die Kostenberechnung für dieses Gewerk betrug 41 927,27 Euro. Dies resultiert in einer Ersparnis von 8 223,02 Euro gegenüber der Kostenberechnung.

Auch die Instandsetzungsarbeiten an der Gewölbebrücke in der Hirschstraße in Lauffen wurden vergeben. Den Zuschlag erhielt Stocker Bau aus Sulz-Bergfelden zum Angebotspreis von brutto 252 897,51 Euro. Die kalkulierten Kosten lagen bei 316 852,97 Euro. Dies bedeutet eine Ersparnis von 63 955,46 Euro. Die Gemeindeverwaltung wird die weiteren Schritte bezüglich der Friedhofsaufträge zeitnah prüfen und informieren.