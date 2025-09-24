Rathaus Trossingen: Mitarbeiter beziehen Interimsräume

Bis jeder Rathausmitarbeiter nach Abriss, Sanierung und Neubau wieder seinen festen Arbeitsplatz beziehen kann, dauert es drei Jahre.
Der Sanierung des alten Trossinger Rathaus und der neue Anbau werfen ihre Schatten voraus. Für rund 44 Mitarbeiter, die bisher ihren Arbeitsplatz im sogenannten „Neubau“ hatten, hieß es Ende letzter Woche Umzugskisten packen und beschriften. Auch die Möbel wurden mit entsprechenden Aufklebern versehen und in die neue Rathaus-Außenstelle an den Marktplatz gefahren und aufgebaut.