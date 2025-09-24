Rathaus Trossingen: Mitarbeiter beziehen Interimsräume

Bis jeder Rathausmitarbeiter nach Abriss, Sanierung und Neubau wieder seinen festen Arbeitsplatz beziehen kann, dauert es drei Jahre.

Der Sanierung des alten Trossinger Rathaus und der neue Anbau werfen ihre Schatten voraus. Für rund 44 Mitarbeiter, die bisher ihren Arbeitsplatz im sogenannten „Neubau“ hatten, hieß es Ende letzter Woche Umzugskisten packen und beschriften. Auch die Möbel wurden mit entsprechenden Aufklebern versehen und in die neue Rathaus-Außenstelle an den Marktplatz gefahren und aufgebaut.

Das ganze Wochenende über waren viele Mitarbeiter im Einsatz, einzuräumen und die EDV einzurichten, um pünktlich am Montagmorgen ihren Dienst und die Arbeit in gewohnter Weise an neuer Stelle fortzuführen. Bürgermeisterin Suanne Irion und Architekt Alexander Haller waren bei einem ersten Rundgang durch die neue Außenstelle voll des Lobes, über die hochmotivierten Mitarbeiter.

Bürgerbüro barrierefrei

In den ehemaligen Räumen des NKD (Am Marktplatz 5) ist das Bürgerbüro als Großraumbüro eingezogen. Außerdem finden die Besucher hier insgesamt sechs Büros für die Sachgebiete Bildung und Soziales sowie das Sozialwerk. Ein weiteres kleines Büro steht dem Bürgerbüroleiter zur Verfügung. Der Wartebereich ist im Erdgeschoss.

Auch wenn es von der Fläche her insgesamt kleiner sei, als bisher, zeigt sich die stellvertretende Bürgerbüroleiterin Ornella Parano glücklich mit dieser Zwischenlösung. Auch die Besucher, die seit Montag ins neue Bürgerbüro kamen, fänden es sehr schön und viel heller wie an der bisherigen Stelle im Rathaus.

Stadtkämmerer mit „Handgepäck“

Stadtkämmerer Axel Henninger hat den Umzug nur mit „Handgepäck“ gemeistert, alle seine Akten seien vorher digitalisiert worden, denn seine Schrankwand voller Akten konnte er in sein jetzt kleines „Erker-Büro“ im Obergeschoss des Ausweichquartiers nicht mitnehmen. Und auch den großen Besprechungstisch wird er vermissen. Er werde viel improvisieren in den nächsten drei Jahren, meinte er lächelnd.

Nicht alle Arbeitsplätze der Stadtkasse, der Liegenschaften und des Gebäudemanagements sind großzügig und optimal. Man werde an einigen Stellen noch versuchen nachzubessern, betonte Bürgermeisterin Susanne Irion. Toll sei allerdings die aussichtsreiche Terrasse.

Weg zu neuen Räumen ausgeschildert

Wo ist welches Sachgebiet zu finden? „Wer jetzt falsch am Rathaus ankommt, wird mit Schildern hierher gelotst“, erklärte Stadtsprecherin Sabine Felker. Auch an den Eingängen finden die Besucher Hinweise auf die Öffnungszeiten der einzelnen Sachgebiete und vor allem, welchen Eingang sie denn benützen müssen, schließlich gibt es derer drei. Links vom Bürgerbüroeingang geht es zur Stadtkasse, die über das Treppenhaus des Gebäudes Marktplatz 3 zu erreichen ist. Einmal um die Ecke an der linken Seite des Gebäudes in der Butschstraße 2, geht es zu den Sachgebieten Finanzen, Liegenschaften und Gebäudemanagement, ebenso im zweiten Stock und zusätzlich barrierefrei über den Aufzug erreichbar.

44 von 80 in der Außenstelle

Wie geht es weiter? Von den insgesamt knapp 80 Rathausmitarbeitern sind etwa 44 Mitarbeiter in die vorübergehende Außenstelle umgezogen. Weitere rund 30 werden nun vom historischen alten Teil in den bestehenden Anbau umziehen, wo auch das bisherige Büro der Bürgermeisterin noch für einige Zeit bleiben wird.

Bis zum Jahresende werden dann im historischen Rathausteil noch Vorbereitungsarbeiten durchgeführt, der eigentliche Baustart ist für Anfang 2026 vorgesehen. Zunächst werde das Tragwerk im Dach ertüchtig, so die Bürgermeisterin. Danach gelte es die komplette Haustechnik, wie Elektrik, Heizung, Wasser, die teilweise noch aus den Anfängen des Gebäudes stammt, neu zu installieren. Auch wird im alten Gebäude ein Aufzug eingebaut.

Denkmalschutz zu beachten

Die Fenster können aufgrund des Denkmalschutzes nicht erneuert, sondern nur überholt werden. Teilweise sollen Isolierscheiben auf die Innenseiten eingesetzt werden. „Die Kunstgläser müssen allerdings geschützt werden“, betont die Bürgermeisterin, die sich auch wünscht, dass das historische Bild im kleinen Saal freigelegt werden kann. Insgesamt sei ein sorgsamer Umgang mit dem denkmalgeschützten alten Rathaus wichtig.

Sanierung und Neubau

Zeitplan

Ein Wiedereinzug ins sanierte Gebäude ist für Sommer 2026 geplant, wobei hier die vorwiegend internen Abteilungen untergebracht werden. Mit der Fertigstellung des historischen Teils heißt es für etliche Mitarbeiter nochmals umziehen. „Wir werden dann hier in der Außenstelle nochmals weitere 200 Quadratmeter Fläche benötigen“, sagte Kämmerer Axel Henninger. Der Abriss des heutigen Rathausanbaus soll im Herbst 2026 erfolgen. Der Neubau wird im Erdgeschoss mit dem Altbau verbunden und bekommt für die Barrierefreiheit ebenfalls einen Aufzug. Die Gesamtkosten für den Neubau, den Abriss, die Sanierung des denkmalgeschützten Teils, die Kosten für die mehrjährige Interimslösung sowie die Außengestaltung rund um das Rathaus (ohne die Neugestaltung des Hans-Neipp-Parkes) belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro. Nach Abzug von rund neun Millionen Euro an Zuschüssen verbleibt der Stadt Trossingen ein Anteil von rund 21 Millionen Euro.