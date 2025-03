1 Vor dem alten Schömberger Rathaus stehen volle Container. Das Gebäude wird für den Abriss vorbereitet. Foto: Marschal

Das Schömberger Bauhofteam ist derzeit am alten Rathaus zugange und bereitet alles für den baldigen Abriss vor.









Es tut sich was am alten Rathaus: In dieser Woche werden die verwaisten Räume entrümpelt und das Gebäude für den Abriss vorbereitet. Das Bauhof-Team kümmert sich in erster Linie um die Arbeiten.