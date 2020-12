Rathaus Rosenfeld Landtagswahl wird 2021 anders ablaufen

Haben die Wähler den Zettel in die Wahlurne eingeworfen und ist die Stimmabgabe beendet, werden die Stimmen ausgezählt. Zunächst werden die Direktmandate vergeben: Wer im Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, zieht in den Landtag ein. Danach folgt die Verteilung der Überhang- und Ausgleichsmandate je nach der Stimmenverteilung der Parteien in den vier Regierungsbezirken.

In Rosenfeld werden erfahrungsgemäß in den beiden Wahllokalen der Kernstadt, im Bürgerbüro und in der Eilers-Kita, sowie in den sechs Stadtteilen insgesamt rund 80 Helfer benötigt.