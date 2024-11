Pascal Maier wird neuer Kämmerer in Empfingen

1 Pascal Maier (von links) wurde als neuer Kämmerer von Bürgermeister Ferdinand Truffner begrüßt. Foto: Gemeinde Empfingen

Noch ist er Student, doch am 1. März 2025 soll es für den neuen „Profi für Knete" losgehen. Bereits im Februar arbeitet er im Rathaus mit.









Pascal Maier, derzeit noch Student an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg, wurde vom Gemeinderat am Dienstag zum Kämmerer der Gemeinde Empfingen gewählt.