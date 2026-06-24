Rathaus Oberndorf: Bereit für konstruktive Arbeit

Der Sitzungssaal im Rathaus im Klosterbau Oberndorf ist umfassend modernisiert. Technik, Ausstattung und Gebäudesubstanz auf den neuesten Stand gebracht.

Nach mehreren Monaten Umbauzeit präsentiert sich der Sitzungssaal des Rathauses Oberndorf in neuem Erscheinungsbild. Im Zuge einer umfassenden Modernisierung wurden sowohl die technische Ausstattung als auch die Möblierung und bauliche Infrastruktur grundlegend erneuert. Ziel der Maßnahmen war es, die Arbeitsbedingungen für Gemeinderat, Verwaltung und Besucher nachhaltig zu verbessern sowie den Saal zukunftsfähig auszurichten.

Im Bereich der Medientechnik wurde die bestehende Ausstattung vollständig modernisiert. „Herzstück der neuen Präsentationstechnik ist eine großformatige LED-Anzeige beziehungsweise ein moderner Flatscreen, der künftig eine zeitgemäße Darstellung von Präsentationen und Sitzungsinhalten ermöglicht“, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine neue Matrix-Schaltung erlaube dabei das flexible Umschalten zwischen verschiedenen Bild- und Tonquellen. Auch die Beschallungsanlage wurde erneuert: „Neue Lautsprecher, Verstärker und ein zusätzlicher Subwoofer sorgen für eine deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit und Klangqualität.“ Ergänzt wird die technische Ausstattung durch eine Hörschleife, die Menschen mit Hörbeeinträchtigungen eine bessere Teilnahme an Sitzungen ermöglicht. Die gesamte Medientechnik kann dabei komfortabel über ein Tablet gesteuert werden.

Neben der technischen Modernisierung erhielt der Sitzungssaal auch neue Tische, die eine funktionale und zeitgemäße Nutzung des Raumes unterstützen. Umfangreiche Arbeiten wurden darüber hinaus an der Gebäudesubstanz vorgenommen. So wurden Decke, Wände und Bodenflächen vollständig erneuert. Zudem erfolgte die Installation eines neuen elektrischen Unterverteilers sowie die Modernisierung der Beleuchtung und der Heizkörper.

Während der Umbauarbeiten wurden darüber hinaus statische Mängel an der Bausubstanz festgestellt. Diese konnten im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen fachgerecht behoben werden, wodurch die langfristige Sicherheit und Nutzbarkeit des Sitzungssaals gewährleistet ist.

„Mit der Modernisierung verfügt die Stadt Oberndorf nun über einen technisch und baulich zeitgemäßen Sitzungssaal, der den Anforderungen einer modernen Verwaltungs- und Gremienarbeit gerecht wird und gleichzeitig den Komfort für Besucher verbessert“, so die Stadt.