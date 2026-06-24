Rathaus Oberndorf: Bereit für konstruktive Arbeit

Der Sitzungssaal im Rathaus im Klosterbau Oberndorf ist umfassend modernisiert. Technik, Ausstattung und Gebäudesubstanz auf den neuesten Stand gebracht.
Nach mehreren Monaten Umbauzeit präsentiert sich der Sitzungssaal des Rathauses Oberndorf in neuem Erscheinungsbild. Im Zuge einer umfassenden Modernisierung wurden sowohl die technische Ausstattung als auch die Möblierung und bauliche Infrastruktur grundlegend erneuert. Ziel der Maßnahmen war es, die Arbeitsbedingungen für Gemeinderat, Verwaltung und Besucher nachhaltig zu verbessern sowie den Saal zukunftsfähig auszurichten.