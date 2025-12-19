Rathaus Nagold: Mitarbeiter erfüllen Weihnachtswünsche

Wunschbaum im Nagolder Rathaus: Mitarbeiter der Stadt erfüllen gemeinsam mit der Caritas Schwarzwald-Gäu bedürftigen Kindern ihre Weihnachtswünsche.
Weihnachten ist gerade für Kinder ein ganz besonders magisches Fest: leckere Plätzchen, der geheimnisvolle Weihnachtsmann und vor allem: die Geschenke. Doch nicht jedes Kind hat das Glück, seinen Weihnachtswunsch an Heiligabend erfüllt zu bekommen. Gerade Familien aus sozial schwächeren Verhältnissen können es sich oftmals nicht leisten, ihre Kinder an Weihnachten zu beschenken.