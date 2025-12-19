Rathaus Nagold: Mitarbeiter erfüllen Weihnachtswünsche

Wunschbaum im Nagolder Rathaus: Mitarbeiter der Stadt erfüllen gemeinsam mit der Caritas Schwarzwald-Gäu bedürftigen Kindern ihre Weihnachtswünsche.

Weihnachten ist gerade für Kinder ein ganz besonders magisches Fest: leckere Plätzchen, der geheimnisvolle Weihnachtsmann und vor allem: die Geschenke. Doch nicht jedes Kind hat das Glück, seinen Weihnachtswunsch an Heiligabend erfüllt zu bekommen. Gerade Familien aus sozial schwächeren Verhältnissen können es sich oftmals nicht leisten, ihre Kinder an Weihnachten zu beschenken.

Der Wunschbaum in Nagolds Rathaus Für genau diese Kinder startet die Stadtverwaltung Nagold in Zusammenarbeit mit der Aktion Goldmund der Caritas Schwarzwald-Gäu dieses Jahr wieder eine Weihnachtsaktion. Im Vorfeld konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Nagold bereit erklären, an der Aktion teilzunehmen.

In Absprache mit der Caritas wurden dann, angepasst an die Anmeldezahlen, anonyme Wunschzettel an den Weihnachtsbaum im Foyer des Nagolder Rathauses gehängt.

Dort konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann einen beliebigen Zettel abnehmen und das jeweilige Geschenk besorgen. Vor allem Kleidung war in den Geschenkwünschen häufig vertreten, aber natürlich auch verschiedenste Spielzeuge. Achim Gräschus, Leiter des Nagolder Ordnungsamts, verschenkte beispielsweise einen Spielzeug-Polizeiwagen. „Ich dachte, das passt gut zu meinem Amt“ lacht er.

34 Beschenkte Kinder

Am vergangenen Dienstag fand dann die Übergabe im Rathaus-Foyer statt: Ganze 34 Geschenke wurden von den Caritas-Kuratorinnen Brigitte Lederer und Jasmin Schmid angenommen. Lederer bedankte sich im Namen der Calwer Caritas und der Aktion Goldmund für die Unterstützung der städtischen Mitarbeitenden.

Auch Veronika Rais-Wehrstein, ebenfalls Kuratorin der Caritas und Vertreterin des Diözesanrats Calw, bedankte sich bei Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Es sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Stadt und ihre Bürger einander im Blick haben, erklärt Rais-Wehrstein. Gut sei außerdem die Anonymität der Wunschzettel, da sich die betroffenen Kinder dadurch beschenkt werden können, ohne einen sozialen Stempel zu aufgedrückt zu bekommen.

Auch Oberbürgermeister Großmann zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit. Goldmund sei eine Aktion, welche die Stadt gerne unterstütze, erklärt Großmann. Im Laufe der sieben Jahre dieser Kooperation habe die Aktion immer mehr Unterstützung bekommen, freute er sich und übergab den Verantwortlichen noch einen Scheck.

Aktion Goldmund

Für Kuratorin Veronika Rais-Wehrstein ist besonders Wichtig: Die Aktion Goldmund unterstützt ganzjährig sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Kreis Calw mit Sport-, Musik- und Freizeitangeboten. Mithilfe von Spendengeldern wird benachteiligten Familien von dem Kinderförderfonds Goldmund unter die Arme gegriffen. Die Gelder werden von einem unabhängigen Kuratorium vergeben.