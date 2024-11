Rathaus in St. Georgen: Startschuss für Mega-Projekt ist gefallen

1 Das St. Georgener Rathaus muss saniert werden – nun hat der Gemeinderat die Planung für das Gebäude genehmigt. Nächster Schritt ist die Einreichung des Bauantrags. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Mit großen Schritten geht es in St. Georgen in Richtung Rathaussanierung. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die Verwaltung, den Bauantrag einzureichen. Die Gesamtkosten werden auf fast 32 Millionen Euro geschätzt.









Das Wohnzimmer der Stadt, ein Frequenzbringer und Herzstück – oder einfach „ein wahnsinnig tolles Projekt“, wie Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, sagt. In etwa zwei Jahren intensiver Planungszeit hatten alle Verantwortlichen reichlich Gelegenheit, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie Lust auf das Millionen-Projekt Rathaussanierung machen möchten. In der jüngsten Sitzung des St. Georgener Gemeinderats fiel nun der offizielle Startschuss für das Großprojekt. So lauten die Antworten auf die wichtigsten Fragen.