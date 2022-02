1 Ein bisschen Arbeit hat Achim Hoffmann noch auf seinem Schreibtisch liegen. Allzu oft ist er dort allerdings nicht mehr anzutreffen, er steht kurz vor dem Ruhestand. Foto: Sum

"An beiden Händen abzählen" kann Achim Hoffmann die Stunden, die er noch an seinem Schreibtisch im Rathaus verbringt. Seine Finger indes reichen bei Weitem nicht aus, um die Vielzahl an Projekten, Aufgaben und Erinnerungen aufzuzählen, die er in mehr als 47 Berufsjahren gesammelt hat.















Schiltach - Offiziell hat Hoffmann seinen letzten Arbeitstag am 28. Februar. Weil er aber noch ein bisschen Urlaub abzubauen hat, ist er nur noch am Mittwoch- und Freitagvormittag kommender Woche im Rathaus. Bis zum Ruhestand bleibt er offenbar ein gefragter Mann: Mehrmals klingelt während des Gesprächs mit unserer Redaktion sein Telefon –­ Bürger fragen ihn in Bausachen um Rat oder er klärt mit einem Bestattungsunternehmen Details wegen eines Sterbefalls.