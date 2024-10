Rathaus in Rangendingen: Bis Weihnachten 2025 soll der Ratssaal fertig sein

1 Bürgermeister Manfred Haug (vorne Mitte) gab beim Gemeinderundgang den Rangendinger Räten einen Einblick in die Sanierungsarbeiten im Sitzungssaal des Rathauses. Foto: Kapitel-Stietzel

Beim Rangendinger Gemeinderundgang gab es einen Einblick zum Stand der Rathaussanierung.









Wenn der Gemeinderat auf eine Reise geht, dann kann man was erleben: An gleich fünf Stationen in Rangendingen, Bietenhausen und Höfendorf waren die Gremiumsmitglieder zusammen mit Bürgermeister Manfred Haug und Ortsbaumeister Jürgen Dieringer unterwegs, um sich ein Bild vom aktuellen Stand der Dinge zu machen und zu sehen, wie die Finanzmittel in der Kommune in den vergangenen Monaten eingesetzt wurden. Zum abwechslungsreichen Programm zählte dabei auch die Kläranlage, das Feuerwehrhaus und die Bietenhausener Kita.