Rathaus in Pfalzgrafenweiler: Künstlerin Natalija Gall stellt ihre jüngsten Bilder aus

Die jüngsten Gemälde der örtlichen Künstlerin und Architektin Natalija Gall sind bis Ende Juni in den öffentlichen Bereichen des Rathauses in Pfalzgrafenweiler ausgestellt.
Unter dem Motto „Geerdet sein“ hat Natalija Gall in den vergangenen zwei Jahren Bilder mit Erde aus der Bretagne erschaffen. Dunkelbraune, rotbraune Erde und das Weiß der Kreidefelsen brachte die Künstlerin aus Frankreich mit. Zum Teil ergänzte sie ihre Malereien mit blauen Buntstiften oder Pastellfarben, um „das Angekommensein im Leben“ festzuhalten, wie sie erklärt.