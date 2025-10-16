Rathaus in Oberndorf: Welliger Teppich und kaputte Lichter – nun wird der Sitzungssaal renoviert

Spärliches Licht, hallige Akustik und ein alter Teppichboden sind seit einiger Zeit das Standard-Inventar im Sitzungssaal im Oberndorfer Rathaus. Das soll sich nun ändern.
Schmunzelnd deuten drei Gemeinderäte im Technischen Ausschuss an die Decke und unterhalten sich angeregt. Denn: Genau über ihnen gibt es eine ganze Reihe an Lampen – nur funktioniert davon keine einzige. Die logische Schlussfolge wäre das Austauschen der Glühbirnen, doch dieses Modell ist nicht mehr erhältlich, wie Kerstin Wissmann dem Gremium erklärt. Sie ist die Sachgebietsleiterin für den Bereich Hochbau und kümmert sich um das Projekt „Sitzungssaal“.