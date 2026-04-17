Rathaus in Oberndorf: Stadt investiert Viertelmillion Euro in Sanierung – das ist der aktuelle Stand

Bereits seit Jahresbeginn tagt der Oberndorfer Gemeinderat im Feuerwehrhaus, denn der Sitzungssaal wird umfassend saniert – für rund 250.000 Euro. Wie ist der aktuelle Stand?
Wo früher der Boden knarzte, grüner Teppichboden Wellen warf und man von funzeligem Licht empfangen wurde, ist aktuell Großbaustelle: Der Sitzungssaal im zweiten Obergeschoss des Rathauses wird derzeit saniert. Was alles modernisiert wird, wann es fertig ist – und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, erklären uns Bürgermeister Matthias Winter und Sachgebietsleiterin Hochbau, Kerstin Wissmann.