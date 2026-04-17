Rathaus in Oberndorf: Stadt investiert Viertelmillion Euro in Sanierung – das ist der aktuelle Stand

Bereits seit Jahresbeginn tagt der Oberndorfer Gemeinderat im Feuerwehrhaus, denn der Sitzungssaal wird umfassend saniert – für rund 250.000 Euro. Wie ist der aktuelle Stand?

Wo früher der Boden knarzte, grüner Teppichboden Wellen warf und man von funzeligem Licht empfangen wurde, ist aktuell Großbaustelle: Der Sitzungssaal im zweiten Obergeschoss des Rathauses wird derzeit saniert. Was alles modernisiert wird, wann es fertig ist – und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, erklären uns Bürgermeister Matthias Winter und Sachgebietsleiterin Hochbau, Kerstin Wissmann.

Die Gemeinderatssitzung im Mai werde noch im Feuerwehrhaus stattfinden, kündigt Winter an. Mitte/Ende Mai sollen die Sanierungsarbeiten im Sitzungssaal dann abgeschlossen sein.

Sanierung nach rund 50 Jahren

Die lässt sich die Stadt einiges kosten: Je 100.000 Euro wurden in den Haushalten 2025 und 2026 eingeplant. Inklusive aufgetretenen Mehrkosten werde man am Ende bei rund 250.000 Euro Gesamtkosten liegen, so die aktuelle Prognose der Stadtverwaltung.

Dafür wird der Raum, in dem das zentrale Entscheidungsgremium der Stadt tagt, quasi komplett erneuert. Das tut auch der Außenwirkung gut, wie Bürgermeister Winter im Gespräch erklärt. Schließlich werden neben Projektpartnern und anderen externen Gästen auch Bewerber dort empfangen. Und nach rund 50 Jahren, die es den Raum schon in der bisherigen Art gebe, sei es nun an der Zeit für eine Sanierung.

Neue Decke, neuer Boden

Neben einer neuen (Akustik-)Decke – künftig dürften Verwaltung und Gremium also deutlich besser zu verstehen sein – werden die Wände begradigt beziehungsweise im Niveau angeglichen und erhalten einen neuen Anstrich. Herausgestellt habe sich außerdem, dass die Deckenkonstruktion nicht mehr so gut trage wie gedacht und Balkenköpfe teilweise angefault waren, so dass auch daran gearbeitet werden musste.

Auch ein neuer Bodenbelag und eine neue Beleuchtung werden eingebaut. Und an der Heizung gab es ebenfalls etwas zu tun. Das alte Mobiliar wird durch neues ersetzt, das auch teilweise demontierbar ist.

Übertragung von Gemeinderatssitzungen

Außerdem wird die technische Ausstattung erneuert – mit Hilfen, die Menschen mit Hörbeeinträchtigungen künftig eine bessere Teilhabe ermöglichen und einer modernen Präsentationstechnik. Somit wäre dann auch eine Übertragung von öffentlichen Gemeinderatssitzungen online möglich, erklärt uns Bürgermeister Winter.

Damit ist aber noch nicht Schluss. Auch das Dachgeschoss soll in diesem Jahr noch ausgebaut werden. Damit möchte Winter ein Versprechen seines Vorgängers einlösen. Im Zuge dessen sollen weitere Büros entstehen. Der Umbau diene aber auch dem Polizeirevier, das sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet.