1 Zimmermann Fabian Merz ist für den Richtspruch für das Mönchweiler Rathaus zuständig. Foto: Hettich-Marull

Zimmermann Fabian Merz sorgte mit seinem Richtspruch für einen gelungenen Abschluss der Zimmermannsarbeiten am Rathaus.

Mönchweile - Die Firma Blessing hatte in den vergangenen Monaten die umfangreichen Dacharbeiten und die Übergänge zum modernen Anbau verantwortet.

Bauherr, Planer, beteiligte Baufirmen und Vertreter von Verwaltung und Gemeinderat feierten ein bislang sehr ansprechendes Sanierungsprojekt, das laut Bürgermeister Rudolf Fluck längst überfällig war. "Im Rathaus gab es einen riesigen Sanierungsstau. Schlechte Klimabilanz, keine barrierefreien Zugänge im Publikumsverkehr, keine den Anforderungen entsprechende Sozial- und Sanitärräume" – das sind nur einige der Dinge, die im altehrwürdigen Rathaus im Argen lagen. Durch die Ausweisung des Sanierungsgebietes Ortsmitte konnte man den Umbau und die Erweiterung des Rathauses so gestalten, wie es sich nach Abschluss aller Arbeiten darstellen wird. "Wir werden dann bei Kosten von rund zwei Millionen Euro liegen – ohne die Zuschüsse wäre die Finanzierung schwerlich möglich gewesen. Auf rund 60 Prozent Förderung kann man zählen, deshalb fiel auch eine klare Entscheidung für eine Sanierung – und gegen einen Neubau.

Im modernen Anbau des Rathauses wird nun ein Aufzug den Zugang zu den oberen Stockwerken auch für Menschen mit Einschränkungen möglich machen. Wird das isolierte Dachgeschoss genutzt, erwächst der Verwaltung ein Platzgewinn. Der Anbau fügt sich gut in den alten Bestand ein. Dessen Sanierung erfolgte unter dem aufmerksamen Blick des Denkmalschutzamtes. Vor allem das alte Treppenhaus geriet dabei immer wieder in den Fokus: "Wir mussten Gutachten erstellen lassen, unzählige Gespräche führen und am Ende rund 10 000 Euro ausgeben, bevor das Thema vom Tisch war", blickt Fluck zurück. Jetzt ist es amtlich – der Zankapfel darf abgerissen werden. Ansonsten sei es aber als positiv zu bewerten, dass alle Beteiligten die erhaltenswerte Substanz des Gebäudes erkannt hätten. "Wir erhalten ein modernes Verwaltungsgebäude in alter Hülle – das hat auf jeden Fall Stil", freut sich Fluck. Als Glücksfall hatte sich auch erwiesen, dass alle ausführenden Betriebe aus der Region stammen. "Unser Planer Markus Keller hatte mit allen Firmen guten Kontakt, die Zusammenarbeit funktionierte hervorragend." Dass dennoch der Fertigstellungstermin Ende 2021 nicht eingehalten werden kann, liegt vor allem an Corona und auch an damit verbundenen Lieferengpässen.