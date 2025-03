Sparkurs wird fortgesetzt Kreisumlage belastet auch Schopfloch

Knapp zwei Millionen Euro muss Schopfloch voraussichtlich in diesem Jahr an den Landkreis abdrücken. Die Gemeinde muss daher weiter an ihrem Sparkurs festhalten. Dennoch sind einige Investitionen geplant, wie nun im Gemeinderat dargelegt wurde.