Rathaus gestürmt: Narren haben die Macht in Schwanau

1 Bürgermeister Marco Gutmann (rechts) gab den Rathausschlüssel an die Narren ab. Foto: Lehmann

Das Rathaus wurde von den Zünften gestürmt und ist nun in Narrenhand.









Link kopiert



Bereits am Morgen verriet ein Blick in die Sozialen Medien, dass die Schwanauer Zünfte nur mit vereinten Kräften das Verwaltungsgebäude erobern können. „Narri Narro – die fünfte Jahreszeit isch do! P. S. aufgrund finanzieller Engpässe der Gemeinde bleibt das Rathaus heute für die Narren geschlossen“, titele Marco Gutmann unter einem Foto, das die mit Absperrband gesicherte Rathaustür zeigte. Doch die Narren ließen sich davon nicht abhalten und gelangten mit einer List in die begehrten Hallen.