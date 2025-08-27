Rathaus Donaueschingen: Neue Angebote bei der Stadtverwaltung

Das Standesamt und der Bürgerservice der Stadt Donaueschingen präsentieren eine Reihe von Neuerungen, die Verwaltungswege vereinfachen, digitale Möglichkeiten erweitern und den Service insgesamt moderner und effizienter gestalten.
Es gibt Änderungen bei Ausweisbildern und Hochzeitsanmeldungen. Im neu gestalteten Bürgerservice steht nun auch ein Bürger-PC.
Neben einem umfangreichen Online-Angebot wurden laut einer Mitteilung der Stadt auch räumliche Verbesserungen umgesetzt. Für Eheschließungen ist künftig eine vorherige Online-Voranmeldung beim Standesamt vorgesehen. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt die persönliche Kontaktaufnahme durch das Standesamt mit allen relevanten Informationen und Hinweisen zu den benötigten Unterlagen. Sämtliche Details sind unter www.donaueschingen.de/heiraten abrufbar.