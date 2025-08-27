Rathaus Donaueschingen: Neue Angebote bei der Stadtverwaltung

Es gibt Änderungen bei Ausweisbildern und Hochzeitsanmeldungen. Im neu gestalteten Bürgerservice steht nun auch ein Bürger-PC.

Neben einem umfangreichen Online-Angebot wurden laut einer Mitteilung der Stadt auch räumliche Verbesserungen umgesetzt. Für Eheschließungen ist künftig eine vorherige Online-Voranmeldung beim Standesamt vorgesehen. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt die persönliche Kontaktaufnahme durch das Standesamt mit allen relevanten Informationen und Hinweisen zu den benötigten Unterlagen. Sämtliche Details sind unter www.donaueschingen.de/heiraten abrufbar.

Benötigte Urkunden oder beglaubigte Auszüge aus dem Personenstandsregister können schnell und unkompliziert über das Urkundenanforderungsformular auf der städtischen Homepage beantragt werden. Alles, was hierzu benötigt wird, ist ein Ausweisdokument sowie eine Kreditkarte oder PayPal zur direkten Bezahlung. Auch bei allen weiteren Anliegen rund um das Standesamt ist eine vorherige Kontaktaufnahme per E-Mail: standesamt@donaueschingen.de oder telefonisch unter 0771/857-170/-171 ratsam. Vorsprachen sind ausschließlich mit Terminvereinbarung über die Homepage möglich.

Der Bürgerservice verfügt nun über einen neu gestalteten Wartebereich, der eine angenehmere Atmosphäre schafft und eine ungestörte Bearbeitung von Anliegen ermöglicht. Ein Bürger-PC vor Ort eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, zahlreiche Dienstleistungen direkt digital zu beantragen.

Mut zur Digitalisierung

Für einzelne Dienstleistungen wird die Online-Ausweisfunktion benötigt. Der dafür erforderliche PIN-Brief wurde bei der Beantragung des Personalausweises oder der elektronischen ID-Karte für EU-Bürger zugesandt oder wird seit 17. Februar direkt bei der Antragstellung ausgehändigt.

Seit 1. August dürfen nur noch digitale Lichtbilder für Ausweisdokumente verwendet werden. Diese können vor Ort im Rathaus für sechs Euro erstellt werden oder weiter bei Fotografen und Drogeriemärkten angefertigt werden, sofern diese an die zentrale Passbild-Cloud angebunden sind. Termine für Bürgerservice und Standesamt können rund um die Uhr online über www.donaueschingen.de/de/Stadt-Buerger/Rathaus/Service-A-Z/Termine-vereinbaren gebucht werden. So lassen sich Wartezeiten vermeiden und Anliegen gezielt planen. Auch Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten – beispielsweise mittwochs ab 7.30 Uhr oder samstags – können für den Bürgerservice online gebucht werden. Der Zugang zum Rathaus II erfolgt in diesen Fällen über die Klingel am Haupteingang. Mit diesen Maßnahmen werden, so Stadtverwaltung, Service, Erreichbarkeit und Bürgerfreundlichkeit weiter ausgebaut.