Rathaus am Limit: Darum will Rottweil seine Ausländerbehörde abgeben

Stadt und Landkreis prüfen eine gemeinsame Ausländerbehörde. Die Rottweiler Verwaltung verspricht sich Synergieeffekte – und die Lösung zweier Probleme.

„Untere Ausländerbehörde“, so heißt die bei der Stadt angesiedelte Abteilung, angegliedert an das Bürgerbüro. Das Amt ist zuständig für Menschen aus dem Ausland, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort im Rottweiler Stadtgebiet haben. Doch die Ausländerbehörde hat mit Problemen zu kämpfen. Und die haben nichts mit den Menschen zu tun, die dort Unterstützung suchen.

Wie die Personalabteilung der Stadtverwaltung in einer Stellungnahme für die Ausschusssitzung am Mittwoch, 18. März, schreibt, ist es nicht leicht, qualifiziertes Personal zu finden. Die Abteilung besteht aus sechs Mitarbeitern, die sich 5,5 Vollzeitstellen teilen.

Diese Probleme sollen gelöst werden

Michael Aue, Abteilungsleiter Personal bei der Stadt, berichtet von einer hohen Fluktuation. Zusammen mit der „sehr beengte Raumsituation“ im Alten Rathaus habe der Umstand dazu geführt, Gespräche mit dem Landkreis über eine Zusammenlegung beider Ausländerbehörden zu führen. Der Landkreis solle dabei die Federführung übernehmen.

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Auch der Landkreis befürworte eine solche Verschmelzung, wie in der Vorlage zu lesen ist. Denn auch dort stehe man vor der Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden.

Das versprechen sich Stadt und Landkreis

Haben Stadt und Kreis da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Es gibt zumindest viele Synergieeffekte. Michael Aue nennt die Verbesserung der Dienstleistungsqualität und des Angebots, Entspannung bei der Personalsituation, einen insgesamt optimierten Arbeitsprozess.

Bei den Gesprächen habe man sich auch auf die Erfahrungen aus anderen Städten bezogen, die ihre Untere Ausländerbehörde bereits an den übergeordneten Landkreis abgegeben haben. Das Landesverwaltungsgesetz gibt Landkreisen und Großen Kreisstädten wie Rottweil die Möglichkeit, durch Vereinbarung bestimmte Aufgaben gemeinsam mit dem Kreis durchzuführen.

Allerdings: Trotz gemeinsamer Behörde finde keine Aufgabenübertragung statt, sondern die Aufgabenerledigung erfolge gemeinsam weiter durch Stadt und Kreis, aber eben angesiedelt beim Landkreis und in den dortigen Räumen. Die Kosten für Personal und Fallbearbeitung werden nach einem gemeinsam entwickelten Schlüssel verrechnet.

Diese Schritte sind geplant

Die Zusammenlegung soll in zwei Schritten erfolgen. Im ersten Schritt bleibt die Ausländerbehörde bei der Stadt bestehen, die Sachbearbeitung findet im Landratsamt statt. Zum 1. Januar 2027 wandert der gesamte Aktenbestand dann ins Landratsamt, und den Mitarbeitern wird angeboten, zur Ausländerbehörde des Landkreises zu wechseln oder andere Aufgaben bei der Stadt zu übernehmen.

Und im dritten Schritt wird die Zuständigkeit des Landkreises durch die Änderung der Aufenthalts- und Asylzuständigkeitsverordnung (AAZuVO) gesetzlich verankert. Der Landkreis ist dann allein für die etwa 17 500 zu betreuenden Ausländer im Kreis zuständig.