Rathaus am Limit: Darum will Rottweil seine Ausländerbehörde abgeben

Stadt und Landkreis prüfen eine gemeinsame Ausländerbehörde. Die Rottweiler Verwaltung verspricht sich Synergieeffekte – und die Lösung zweier Probleme.
„Untere Ausländerbehörde“, so heißt die bei der Stadt angesiedelte Abteilung, angegliedert an das Bürgerbüro. Das Amt ist zuständig für Menschen aus dem Ausland, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort im Rottweiler Stadtgebiet haben. Doch die Ausländerbehörde hat mit Problemen zu kämpfen. Und die haben nichts mit den Menschen zu tun, die dort Unterstützung suchen.