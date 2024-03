Rat wünscht sich mehr Kontrollen: Park-Chaos im Friesenheimer Zentrum bricht nicht ab

1 Die Parkplätze rund um das Neue Ortszentrum in Friesenheim sind nahezu täglich belegt. Einige Räte wünsche sich dort mehr Kontrollen. Foto: Bohnert-Seidel

Wer am Friesenheimer Ortszentrum einen Parkplatz erhascht, hat Glück. Nicht selten kommt es aber vor, dass Bürger ihr Fahrzeug im absoluten Halteverbot abstellen.









Link kopiert



Schnell in den Biomarkt, zum Drogeriemarkt, zum Friseur, zur Logopädie, zum Arzt, ins Rathaus oder ins Café: Die Gründe für das Parken im Neuen Ortszentrum sind sehr vielfältig. Aber die Anzahl der Parkplätze nur begrenzt. Wer auf den Parkplätzen unter der Überdachung einen Abstellplatz sucht, wird in der Regel nicht so schnell fündig. Am Montagabend wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats ganz schön deutlich: Im Neuen Ortszentrum reichen die Parkplätze nicht aus.