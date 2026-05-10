Rat vor Entscheidung: So soll der Umbau der Ganztagsbetreuung in VS ablaufen

Im Vorfeld wurde viel an der Regelung für Villingen-Schwenningen herumgetüftelt. Im zuständigen Ausschuss gab's letztlich mehrheitlich das OK dafür.
Die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen von Villingen-Schwenningen steht vor einer „großen organisatorischen und bildungspolitischen Veränderung“. So drückte es Isabell Faller, die Leiterin der Abteilung Schulen im städtischen Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), in einer Sondersitzung des VS-Ausschusses für Jugend, Bildung und Soziales aus.